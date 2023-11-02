Katil İsrail Gazze’deki El-Sadaka Hastanesi’ni bombaladı! Saldırı anı kamerada!

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları bir an bile durmadı.
Hastane, okul, mülteci kampı hatta evleri bile hedef aldı. 27 gündür devam eden bombardımanda 9 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Tepkilere rağmen katliama devam eden İsrail, dün akşam Gazze'deki El-Sadaka Hastanesi'ni bombaladı.
İsrail'in Gazze'deki El-Sadaka hastanesini bombalama anı ortaya çıktı | Video
Saldırı anında, güvenlik kameraları da kayıttaydı… İsrail saldırısından kaçan, yakınlarının tedavi edilmesini bekleyen Gazzelilerin yaşadığı insanlık zulmü, yürekleri sızlattı.