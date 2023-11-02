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Giriş Tarihi: 2.11.2023 09:26 Son Güncelleme: 2.11.2023 09:32

Katil İsrail Gazze’deki El-Sadaka Hastanesi’ni bombaladı! Saldırı anı kamerada!

İsrail, bir devlet değil katildi… 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye 18 bin tondan fazla bomba attı, masum çocukların feryatlarını duymazdan geldi. ABD ve AB’nin desteğiyle katliamına devam etti. Son olarak Gazze’deki El-Sadaka Hastanesi’ni hedef seçti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi

Katil İsrail Gazze’deki El-Sadaka Hastanesi’ni bombaladı! Saldırı anı kamerada!

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları bir an bile durmadı.

Hastane, okul, mülteci kampı hatta evleri bile hedef aldı. 27 gündür devam eden bombardımanda 9 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı'nın desteğini alan İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu, gözünü iyice kararttı. Binlerce Filistinlinin sığındığı ve tedavi edildiği hastanelerin altında Hamas'a ait sığınakların olduğunu bahane ederek 'saldıracağız' mesajı yolladı.

Tepkilere rağmen katliama devam eden İsrail, dün akşam Gazze'deki El-Sadaka Hastanesi'ni bombaladı.

İsrail'in Gazze'deki El-Sadaka hastanesini bombalama anı ortaya çıktı | Video

Saldırı anında, güvenlik kameraları da kayıttaydı… İsrail saldırısından kaçan, yakınlarının tedavi edilmesini bekleyen Gazzelilerin yaşadığı insanlık zulmü, yürekleri sızlattı.

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Katil İsrail Gazze’deki El-Sadaka Hastanesi’ni bombaladı! Saldırı anı kamerada!
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