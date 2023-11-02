İsrail'in Gazze'deki El-Sadaka hastanesini bombalama anı ortaya çıktı | Video
İşgalci İsrail'in Gazze'deki El-Sadaka hastanesine isabet eden bombası hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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