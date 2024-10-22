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Giriş Tarihi: 22.10.2024 11:38

Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine saldırı düzenledi: 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA
Katil İsrail Gazze’nin kuzeyine saldırı düzenledi: 20 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere düzenlediği topçu saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda da 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL HAVADAN ATTIĞI BİLDİRİLERLE HALKI GÖÇE ZORLUYOR

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya'ya havadan bildiriler attı.

Bildirilerde Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi.

Meşru Beyt Lahiya'ya bildirilerin atılması ile topçu ateşi açılmasının aynı zamanda gerçekleştiği aktarıldı.

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Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine saldırı düzenledi: 20 Filistinli hayatını kaybetti
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