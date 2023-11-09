Katil İsrail hastaneleri hedef alıyor: Gazze’de son bilanço!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneye saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

SON 3 GÜNDE 8 HASTANE BOMBALANDI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi bombalandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığı aktarıldı. İsrail'in ayrıca gece saatlerinde Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin önünü ve Nasr Hastanesi'nin girişini vurduğu ifade edildi. Açıklamada, "Hastanelerin bombalanması, uluslararası insancıl hukuka göre bir savaş suçudur" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk olmak üzere 10 bin 569 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlıktan gelen bir diğer bilgiye göre ise işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.