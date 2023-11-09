Video Dünya Katil İsrail sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu | Video
Katil İsrail sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu | Video

Katil İsrail sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu | Video

09.11.2023 | 15:43

İsrail’in 34 günden bu yana devam ettiği katliamda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı yükseliyor. İsrail ordusu bu kez de sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu.

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