Katil İsrail katliama doymuyor! Lübnan’a yeni hava saldırısı: Bina yerle bir oldu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bölgedeki tesislerine yönelik askeri operasyon düzenleneceği, bu nedenle Ghobeiry bölgesinin terk edilmesi uyarısı yapıldı.
KATİLLERDEN "DERHAL BOŞALTIN" UYARISI
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından hedef alınacak iki binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevredeki binaları derhal boşaltmalı, bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" dedi.
İsrail, tahliye çağrısının ardından Ghobeiry bölgesindeki bir binayı vurdu. İsrail'in füzeyle hedef aldığı bina yerle bir olurken gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.
ÖLÜ SAYISI 2 BİN 500'Ü GEÇTİ
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak, 2 bin 546'ya yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 63 kişinin öldüğü ve 234 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 546'ya, yaralananların sayısının da 11 bin 862'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.