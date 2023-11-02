Katil İsrail seriye bağladı

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir gün aradan sonra dün ikinci kez vurdu. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni dün havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı ilk saldırıda 100 Filistinliyi katletmiş, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini canlı yayında büyük bir pişkinlikle itiraf etmişti. Bölgede bir Hamas liderinin bulunduğunu ileri süren İsrail ordusu "Hedef alınan tüneller çökünce etraftaki binalar yıkıldı, bu kaçınılmazdı" diyerek adeta sivil ölümleri meşrulaştırdı. Al Jazeera kanalının yayın mühendisi saldırıda ailesinden 19 kişiyi kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu yine çocuklar ve kadınlar oldu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esirin öldüğünü duyurdu. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlilerin sayısı 26'ncı günde 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldi. Öldürülenlerin 3 bin 648'i çocuk. Save The Children grubu "Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım nedeniyle dehşete düştük" mesajını yayınladı.