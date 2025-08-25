SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı! Kan donduran görüntüler: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi: İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü gazeteci 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
Filistinli sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Nasır Hastanesi'nin 4. katının vurulduğu ve dört gaztecinin hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.
Gazze'deki hükümetin basın bürosu, saldırının ardından "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda beş gazeteci şehit oldu.