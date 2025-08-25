Video Dünya İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü!
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü!

İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü!

25.08.2025 | 11:59

srail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
İran’dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 03:34
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 21.08.2025 | 15:13
Japonya’daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 00:33
Japonya'daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 21.08.2025 | 11:20
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 01:03
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 05:03
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 20.08.2025 | 09:37
Beyaz Saray: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti | Video 06:06
Beyaz Saray: "Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti" | Video 20.08.2025 | 08:52
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna’yı vurdu | Video 00:37
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna'yı vurdu | Video 19.08.2025 | 16:11
ABD’de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:31
ABD'de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 14:55
Rusya’daki fabrika patlamasında can kaybı 25’e yükseldi | Video 02:49
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video 19.08.2025 | 14:39
Trump, Zelenskiy ile görüştü : 1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz | Video 05:16
Trump, Zelenskiy ile görüştü : "1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" | Video 19.08.2025 | 08:54
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 00:58
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2025 | 10:48
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 02:12
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 18.08.2025 | 10:11
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 02:47
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 17.08.2025 | 15:54
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de: Türkiye hükümeti ve Erdoğan’a önem veriyoruz | Video 12:36
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video 15.08.2025 | 12:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY