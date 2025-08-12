SON DAKİKA | Katil İsrail’den büyük kıyımın ön hazırlığı! ’Katliamları örtbas etme planının parçası’

Son dakika haberi: Terör devleti İsrail yine bir savaş suçu işledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail bir kez daha doğrudan gazetecileri hedef aldı. İsrail, Şifa Hastanesi yakınlarındaki basın çadırını bombaladı. Soykırımı dünyaya duyuran 28 yaşındaki Filistinli gazeteci Enes Cemal eş-Şerif ile birlikte 6 gazeteci yaşamını yitirdi. Çok sayıda gazeteci de yaralandı.