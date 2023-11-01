Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.
100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.
CNN international yayınına bağlanan Hecht, gazeteci Wolf Blitzer'ın "O mülteci kampında masum sivillerin olduğunu biliyordunuz, değil mi?" sorusuna karşılık olarak, "Bu savaşın trajedisidir. Onlara güneye gitmelerini söyledik" ifadeleriyle adeta katliamı kabul etti.
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