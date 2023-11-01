Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.