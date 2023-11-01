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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar
Giriş Tarihi: 1.11.2023 00:05 Son Güncelleme: 1.11.2023 00:12

Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar

Gazze’de sivillerin sığındığı yerleri vurmaya devam eden katil İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 100 kişinin öldüğünü duyururken İsrail ordusundan da kan donduran bir itiraf geldi. Mülteci kampındaki katliamı itiraf eden İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını kabul etti.

Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.

KATİL İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Richard Hecht, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduklarını itiraf ederek yüzsüzlükte adeta çığır açtı.

CNN international yayınına bağlanan Hecht, gazeteci Wolf Blitzer'ın "O mülteci kampında masum sivillerin olduğunu biliyordunuz, değil mi?" sorusuna karşılık olarak, "Bu savaşın trajedisidir. Onlara güneye gitmelerini söyledik" ifadeleriyle adeta katliamı kabul etti.

Katil İsrail'den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar

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Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar
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