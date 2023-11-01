Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar

Gazze’de sivillerin sığındığı yerleri vurmaya devam eden katil İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 100 kişinin öldüğünü duyururken İsrail ordusundan da kan donduran bir itiraf geldi. Mülteci kampındaki katliamı itiraf eden İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını kabul etti.