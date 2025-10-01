Katil İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi kamerada! Tekneleri işte böyle alıkoydular

Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nda saldırı alarmı verildi. 20’den fazla savaş gemisinin filoyu kuşattığı belirtilirken, katil İsrail ordusu tarafından birçok tekne alıkonuldu. Yapılan müdahale tüm dünya tarafından canlı olarak takip edilirken, İsrail ordusunun filoyu alıkoyma anları kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 23:47 Son Güncelleme: 02 Ekim 2025 00:06

Katil ordusu bu sefer de Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud filosunu hedef aldı. Filo çevresinde 20'den fazla savaş gemisini olduğu öğrenilirken, filoda saldırı alarmı verildi.

Filoda bulunan aktivistler müdahale edileceğini beklerken, bir süre sonra da İsrail askerlerinin bazı gemilere müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.