Katil İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi kamerada! Tekneleri işte böyle alıkoydular

Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nda saldırı alarmı verildi. 20’den fazla savaş gemisinin filoyu kuşattığı belirtilirken, katil İsrail ordusu tarafından birçok tekne alıkonuldu. Yapılan müdahale tüm dünya tarafından canlı olarak takip edilirken, İsrail ordusunun filoyu alıkoyma anları kameralara yansıdı.

Katil ordusu bu sefer de Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud filosunu hedef aldı. Filo çevresinde 20'den fazla savaş gemisini olduğu öğrenilirken, filoda saldırı alarmı verildi.

Filoda bulunan aktivistler müdahale edileceğini beklerken, bir süre sonra da İsrail askerlerinin bazı gemilere müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yaşananlar dünya kamuoyu tarafından canlı olarak takip edilirken, İsrail ordusunun müdahalesi de kameralara yansıdı.

Görüntülerde ise, İsrail askerlerinin aktivistlerden telefonlarını denize atmalarını istedikleri anlar yer aldı.

YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇİLMİŞTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçmiş, İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirilmişti.

Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktarmış, Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplanmıştı.

Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etmişti. Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, "Misyonumuzun belirleyici bir anına yaklaşıyoruz. Şu anda, İsrail'in askeri ablukasına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede çok fazla gemi olduğunu aktaran Avila, bu durumun İsrail'in filoyu durdurma planlarıyla örtüştüğünü belirtmişti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: