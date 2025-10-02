Katil İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi kamerada! Tekneleri işte böyle alıkoydular

Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nda saldırı alarmı verildi. 20’den fazla savaş gemisinin filoyu kuşattığı belirtilirken, katil İsrail ordusu tarafından birçok tekne alıkonuldu. Yapılan müdahale tüm dünya tarafından canlı olarak takip edilirken, İsrail ordusunun filoyu alıkoyma anları kameralara yansıdı.