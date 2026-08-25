Katil İsrail’in Suriye’deki kirli planında kilit roldeler: Halutzei HaBashan! Adını Tevrat’taki o bölgeden alıyor

Nisan 2026'da ise 42 işgalci Mecdel Şems yakınlarından sınırı aşarak Hader köyü çevresine girdi, İsrail bayrakları açtı ve "Bashan'a dönüyoruz" yazılı pankartlar astı. İsrail ordusu olayı "tehlikeli bir suç" olarak nitelendirerek işgalcileri gözaltına aldı. Hareket, Mayıs 2026'da yayımladığı açıklamada kuruluşundan bu yana 14'üncü kez Suriye topraklarına girdiğini, bunların dördünün 24 saat içinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Ynet, temmuzda girişimlerin neredeyse günlük hale geldiğini ve bazı işgalcilerin Suriye tarafında günler geçirdiğini bildirdi.

Ynet'e göre Bashan Öncüleri ile Uri Tzafon'un birkaç düzine kişiden oluşan çekirdek kadrosunun çevresinde, toplantı ve faaliyetlere katılan birkaç yüz kişilik daha geniş bir ağ bulunuyor.

Amos Azaria ayrıca, 23 bakan ve milletvekilinin projelerine destek verdiğini öne sürüyor. Hareket, sayıca sınırlı olmasına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da fiili durum yaratılarak geliştirilen yerleşim modelini Suriye'ye taşıma hedefiyle dikkati çekiyor.