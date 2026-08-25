Katil İsrail'in Suriye'deki kirli planında kilit roldeler: Halutzei HaBashan! Adını Tevrat'taki o bölgeden alıyor
Filistin topraklarından sonra Suriye topraklarının da gasbedilmesini talep eden İsrailli işgalcilerden oluşan "Bashan Öncüleri", Suriye’de kalıcı Yahudi yerleşimleri kurmak amacıyla sınırı defalarca aşarken, hareket Tevrat anlatılarını güncel toprak taleplerine dayanak olarak kullanıyor. Batı Şeria'daki işgalci ağlar ve bazı siyasetçiler tarafından desteklenen grup, sınırı defalarca yasa dışı yollarla aşarak bölgede fiili bir yerleşim modeli oluşturmaya çalışıyor
İbranice adı "Halutzei HaBashan" olan Bashan Öncüleri, Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri varlığını genişletmesiyle oluşan ortamda Nisan 2025'te kuruldu.
İşgal altındaki Golan Tepeleri ile Batı Şeria'daki aşırı sağcı işgalci çevrelerden isimlerin oluşturduğu hareket, Suriye'nin güneyinde kalıcı Yahudi yerleşimleri kurulmasını hedefliyor. İsrail basınına göre grubun ortaya çıkışına zemin hazırlayan süreç, İsrail ordusunun Aralık 2024'te 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamında oluşturulan tampon bölgeye ve Suriye tarafındaki Şeyh (Hermon) Dağı'nın zirvesine girmesiyle başladı.
ADINI TEVRAT'TAKİ "BASHAN" BÖLGESİNDEN ALIYOR
"Bashan", Tevrat'ta Ürdün Nehri'nin doğusunda bulunan ve bugünkü Suriye'nin güneybatısı ile Ürdün'ün bazı kesimlerini kapsayan eski bir coğrafya için kullanılıyor. Tevrat anlatısında Kral Og'un Musa önderliğindeki İsrailoğulları tarafından yenilgiye uğratıldığı ve bölgenin İsrailoğulları'na verildiği aktarılıyor. Hareket, bu anlatıyı güncel toprak taleplerine dayanak göstererek Kuneytra, Dera ve Süveyda'yı kapsayan geniş bir alanda Yahudi işgal yerleşimleri kurulmasını savunuyor.