Katil Netanyahu’dan ikinci ‘ölmedim’ videosu: Çevredekilerle fotoğraf çektirdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun öldüğüne dair haberlerin yayıldığı bir dönemde siyonist lider ikinci bir “ölmedim” videosu paylaştı. Ancak görüntülerin yapay zeka olduğuna dair iddialar her geçen gün artıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir video paylaştı. Videoda Netanyahu çevredeki insanlarla fotoğraf çektirdi.
Son dakika... Netenyahu'dan yeni video
NETANYAHU'DAN BİRİNCİ "ÖLMEDİM" VİDEOSU
Netanyahu dün de X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap vermişti.
Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanlamıştı.
İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını göstermişti.
İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söylemişti.
GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA MI?
Netanyahu'nun öldüğüne dair uluslararası kamuoyunda söylentiler hızla yayılırken, sosyal medyada paylaştığı videoların yapay zeka ürünü olduğu ileri sürülüyor.