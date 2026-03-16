Katil Netanyahu’dan ikinci ‘ölmedim’ videosu: Çevredekilerle fotoğraf çektirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir video paylaştı. Videoda Netanyahu çevredeki insanlarla fotoğraf çektirdi.

Son dakika... Netenyahu'dan yeni video

NETANYAHU'DAN BİRİNCİ "ÖLMEDİM" VİDEOSU

Netanyahu dün de X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap vermişti.

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını göstermişti.

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söylemişti.