Katil yine hastanelere saldırıyor!

İsrail'in aralıksız süren saldırılarında güneydeki hastaneleri ve çevresini vurması dikkat çekti. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yakınlarına çok sayıda bomba atıldı. Kuzeyde ise 10 bin kişinin sığındığı Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düşen bomba 4 Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi de yaraladı. Gazze'deki hükümet, İsrail'e hastaneleri vurması için ABD'nin yaktığı "yeşil ışığın" son bulmasını istedi.Gazze hükümetinden yapılan açıklamada "İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni bombalaması, uluslararası ve insancıl hukuk ile insanlığın en temel değerlerinin ciddi şekilde ihlalidir. Bu sağlık kurumlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan onaylanmış İsrail planıdır" denildi.İsrail savaş uçakları ile topçularının Gazze'deki iki okula düzenlediği saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'un yanı sıra Nusayrat ve Cibaliye mülteci kampları ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine de saldırılar düzenledi. Saldırılarda 3 sivil savunma görevlisi ile çoğu çocuk ve kadın çok sayıda kişi öldü. Refah'ta bir evi hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail 7 Ekim'den bu yana 10 bin hava saldırısı gerçekleştirdi.