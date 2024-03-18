Katiller hastaneyi tanklarla bastı

Katil İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 81 artarak 31 bin 726'ya çıktı. UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırdığı Gazze'de 13 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.İşgalci kuvvetler dün bir kez daha Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ni tanklarla bastı. Ekim ayından bu yana Şifa Hastanesi'ne dört baskın düzenleyen İsrail, hâlâ binanın altında tünellerin olduğunu iddia ediyor. 30 binden fazla sivilin sığındığı hastaneye sahur vakti gerçekleştirilen baskında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Baskında sağlıkçıların yanı sıra Al Jazeera muhabiri dahil çok sayıda gazeteciyi de esir aldılar. Gazze'deki hükümet, İsrail askerlerinin hastanede görevlerini yapmakta olan basın mensuplarını gözleri ve elleri bağlı şekilde alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü açıkladı. İşgalci güçler 80 Filistinliyi de alıkoydu.Öte yandan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birkaç hafta içerisinde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldıracaklarını açıkladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı" dedi.İsrail'e, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük çoğunluğu ABD'den olmak üzere 35 bin ton silah ve mühimmat taşındığı ortaya çıktı. Israel Hayom gazetesinde yayınlanan haberde, 7 Ekim'den bu yana çoğu ABD'den olmak üzere çeşitli ülkelerden 300'den fazla uçak ve yaklaşık 50 gemiyle 35 bin ton silah ve mühimmatın İsrail'e geldiği belirtildi.