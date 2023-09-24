Kayıp çocuğu köpekleri korudu

ABD'nin Michigan eyaletinde evden çıkarak kaybolan 2 yaşındaki çocuk, ailenin iki köpeğiyle birlikte saatler sonra ormanlık alanda bulundu. Eyalet polisi, kayıp çocuğu bulmak için ihbarı polis köpekleri ve drone'larla arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda yerel polisle çocuğu aradı. Çocuk evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda ailenin iki köpeği ile birlikte bulundu. Polis, çocuğun yerde uzanmış halde bulunduğunu, köpeklerden birini yastık olarak kullandığını, diğer köpeğin de yanına yatıp onu koruduğunu bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından muayene edilen çocuğun, bir sağlık sorununun bulunmadığı açıklandı.