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Giriş Tarihi: 9.1.2022 12:25

Kazakistan'daki 6 THY personeli Türkiye'ye geldi

DHA
Kazakistan’daki 6 THY personeli Türkiye’ye geldi

Kazakistan'daki olayların ardından uçuşların durdurulması nedeniyle Astana şehrinde görevli 6 Türk Hava Yolları personeli Türkiye'ye getirildi.

Ülkede meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Astana şehrinde görevde bulunan 2'si kaptan pilot, 4'ü kabin çalışanı olmak üzere toplam 6 kişiden oluşan Türk Hava Yolları (THY) uçuş personeli Dubai aktarmalı olarak Türkiye'ye getirildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Kazakistan'da mahsur kalan THY personelinin tahliyesi başladı. Karmaşa nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından Astana'da bulanan 2'si pilot, 4'ü kabin çalışanı olmak üzere 6 kişilik ekibin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile Türkiye'ye getirilmesi için uçuş planlandı.

ÖNCE DUBAİ'YE İNİŞ YAPTILAR

6 THY görevlisi gece saatlerinde Air Astana'ya ait uçakla Astana'dan Dubai'ye getirildi. Uçuş ekibi 02.40'da havalanan TK-761 sefer sayılı uçak ile 07.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu arada Almatı'da bulunan THY personelinin de tahliyesi için görüşmelerin devam ettiği Kazakistan Hükümeti ve Sivil Havacılığı'ndan alınacak izin sonrası Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

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Kazakistan'daki 6 THY personeli Türkiye'ye geldi
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