KDC’deki maden faciasında bilanço ağırlaştı: Bakanın uçağı pistten çıkarak alev aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Lualaba eyaletindeki Kalando bölgesinde bir bakır madeninde dün meydana gelen göçükte can kaybı arttı. Yetkililer, maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden faciasında can kaybı 49'a yükseldi | Video

YENİ BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Facianın ardından bölgeyi ziyaret eden Maden Bakanı Louis Watom Kabamba ve heyeti ise ölümden döndü. Bakan Kabamba ve heyetini taşıyan uçak, Kolwezi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı.

Uçaktakilerin hızla tahliye edilmesi ile facianın önüne geçilirken, Bakan Kabamba kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.