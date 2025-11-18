Video Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki maden faciasında can kaybı 49’a yükseldi | Video
18.11.2025 | 09:08

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükselirken, bölgeyi ziyaret eden Maden Bakanı Louis Watom Kabamba ve heyetini taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kalando bölgesinde bir bakır madeninde dün meydana gelen göçükte can kaybı arttı. Yetkililer, maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.

BAKANIN UÇAĞI PİSTTEN ÇIKARAK ALEV ALDI
Facianın ardından bölgeyi ziyaret eden Maden Bakanı Louis Watom Kabamba ve heyeti ise ölümden döndü. Bakan Kabamba ve heyetini taşıyan uçak, Kolwezi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Uçaktakilerin hızla tahliye edilmesi ile facianın önüne geçilirken, Bakan Kabamba kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

