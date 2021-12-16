Kennedy’nin kızı büyükelçiliğe aday gösterildi





OLİMPİYAT MADALYALI MICHELLE KWAN DA BÜYÜKELÇİ ADAYI

Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.