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Giriş Tarihi: 16.12.2021 03:35 Son Güncelleme: 16.12.2021 03:54

Kennedy'nin kızı büyükelçiliğe aday gösterildi

AA
Kennedy’nin kızı büyükelçiliğe aday gösterildi

ABD Başkanı Joe Biden, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi. Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden yeni büyükelçi adaylarını belirledi.

Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.



OLİMPİYAT MADALYALI MICHELLE KWAN DA BÜYÜKELÇİ ADAYI

Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.



4 YIL BOYUNCA TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.

Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayımladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

Kennedy suikastının sırları ortay çıkıyor! Yeni belgeler yayımlandı

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Kennedy'nin kızı büyükelçiliğe aday gösterildi
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