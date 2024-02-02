Kenya’da büyük yıkım yaşandı: Korkunç patlama kamerada! Yüzlerce yaralı var...

Mwaura ayrıca patlamanın ardından çıkan yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna sıçradığını çok sayıda araç ve evin kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video

Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.