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Giriş Tarihi: 2.2.2024 11:50 Son Güncelleme: 2.2.2024 11:56

Kenya’da büyük yıkım yaşandı: Korkunç patlama kamerada! Yüzlerce yaralı var...

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı.

İHA
Kenya’da büyük yıkım yaşandı: Korkunç patlama kamerada! Yüzlerce yaralı var...

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde gaz dolum tesisindeki gaz tankerinde önce patlama meydana geldi ardından da yangın çıktı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, kısa sürede alev topuna dönen tankerdeki yangının kısa sürede gaz dolum tesisine ve çevrede bulunan evler ile binalara sıçradığını ifade ederek 2 kişinin hayatını kaybettiğini 222 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Mwaura ayrıca patlamanın ardından çıkan yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna sıçradığını çok sayıda araç ve evin kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

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Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kenya’da büyük yıkım yaşandı: Korkunç patlama kamerada! Yüzlerce yaralı var...
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