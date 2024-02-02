Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı.
Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video 02.02.2024 | 10:55
06:32
04:11
Gazze’de ezanlar enkaza dönen camilerde okunmaya devam ediyor | Video 01.02.2024 | 13:04
00:59
ABD’de havalimanı arazisinde hangar çöktü: 3 kişi öldü | Video 01.02.2024 | 12:22
01:21
00:59
ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video 01.02.2024 | 12:07
08:39
Belçika'da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video 01.02.2024 | 10:37
06:22
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 31.01.2024 | 08:31
14:33
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan soruları cevapladı 29.01.2024 | 11:46
00:18
İsrail'den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 28.01.2024 | 12:24
04:54
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 27.01.2024 | 12:54
01:10
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı | Video 27.01.2024 | 11:12
01:48
Rusya Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 27.01.2024 | 10:25
01:38
40:30
Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 26.01.2024 | 15:56
04:42
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 26.01.2024 | 15:39
00:52
00:30
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 26.01.2024 | 14:05
34:41
00:43
Gazze'de can kaybı 26 bini aştı | Video 26.01.2024 | 12:42