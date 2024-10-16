Kıbrıs için kritik adım

Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme süreci etkilerini Kıbrıs adasında barış ve istikrarın sürmesi noktasında da göstermeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulides'le, New York'ta gayriresmi bir akşam yemeğinde bir araya geldi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre gayriresmi formatta bir araya gelinmesi yönündeki talep BM Genel Sekreterliği'nce KKTC'ye iletildi. Formatın belirlenmesi hususunda Rum tarafıyla görüşmeler yapıldığı ve Rum tarafının talebin oluşturulması yönünde tutum takındığı değerlendiriliyor. Tatar, BM Genel Sekreteri'nin şahsına duyduğu saygıdan ötürü gayriresmi üçlü yemeğe katılmayı kabul etti. Ankara ve Lefkoşa "kırmızı çizgiler ihlal edilmediği sürece" diplomatik angajmana girilmesinde bir beis olmadığının altını çiziyor. Ankara, davetin yeni sayfa açılması için bir fırsat olduğunu ifade ediyor.Herhangi bir gündemi olmadan New York'ta gerçekleşen akşam yemeğinde Tatar, KKTC'nin egemen eşitliği ve uluslararası statüsüne vurgu yaparak adada çözümün iki devletli çözüm olduğuna işaret etti. Yemekte BM Genel Sekreteri ile bir sonraki görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla yapılması konusunda mutabık kalındı. İki lider ayrıca, yeni sınır geçişleri açılması konusunu ele almak üzere Kıbrıs'ta bir araya gelmeyi kabul etti.