Kıbrıs için kritik ziyaret

Doğu Akdeniz'in dünya gündemindeki önemi günden güne artarken Kıbrıs önemli bir konuğu ağırlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çıktığı bölge ziyareti kapsamında bugün Kıbrıs'a geçecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Kalabalık bir heyetle adada bulunacak olan Guterres ikili görüşmelerin ardından liderlerle ortak bir toplantı gerçekleştirecek. Adaya ziyareti kapsamında bazı sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüşmesi beklenen Guterres, Eylül ayında düzenlenmesi planlanan çoklu konferans için zemin yoklaması yapacak.

KIBRIS TÜRKÜ ASLİ UNSUR

Türk tarafı ziyaret öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'a Kıbrıs konusundaki tutumunu net biçimde iletti. KKTC, Guterres'in Ada'ya yapacağı ziyaret öncesinde titiz ve detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. İstişare mekanizmaları işletilerek süreç ciddiyetle ele alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da çalışmalarını Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerine işaret etti. Guterres'in çabalarına iyi niyetle destek veren KKTC, Kıbrıs Türkü'nün Ada'nın asli unsuru olduğunu, azınlık olmadığını ve hiçbir zamanda bu statüyü kabul etmeyeceğini net şekilde ifade ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ziyaret öncesi Guterres ile telefon görüşmesinde Kıbrıs Adası'na yapacağı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ankara, Guterres'in ziyareti öncesi son mesajında "iki devletli çözüm" vurgusunu yineledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör