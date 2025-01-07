PKK/YPG sorunu sürerse çözüm askeri harekât

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki PKK/YPG sorununun devam etmesi halinde çözümün askeri harekât olacağını söyledi. Katıldığı televizyon canlı yayında soruları yanıtlayan Fidan, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığı konusunda şunları kaydetti:Türkiye'nin sözü niye etkin? Caydırıcı olduğumuz için, gücümüz olduğu için. Yani gerektiği zaman, bize karşı numara yapıldığı zaman, biz de tabii ki tepkimizi koyacak araçlara sahibiz. Ferasete sahibiz. Savaşmaktan kaçmayacağımızı bilmeleri lazım.Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de verdik. Kime? YPG'ye.Biz ültimatomları veya şartları söylerken, şunun için söylüyoruz: Eğer askeri harekât olmasını istemiyorsanız, bunun şartları bellidir.