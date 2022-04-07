Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere SABAH’a konuştu: Ukrayna’dan 17 bin vatandaşımızı tahliye ettik





Bir yandan kara yolundan bir ana konvoyun oluşması ve Zaporijya-Mariupol hattında bu tahliyelerin yapılması değerlendirilirken diğer yandan da Berdyansk'tan deniz yoluyla çalışlalar var. Buna dair eşgüdüm halen devam ettiği için bunun operasyonel detaylarını paylaşmayı tercih etmiyorum. Temennimiz en kısa sürede herkesin üzerinde uzlaşacağı bir çerçevenin kurularak bu tahliyelerin yapılması ve onun da ötesinde Türkiye'nin gayretleri çerçevesinde kalıcı bir ateşkesin yapılarak barışın temin edilmesi" dedi.