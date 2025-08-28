Kiev gece boyu alarmdaydı: Rusya İHA ve füzelerle saldırdı! 13 ölü
Rusya, dün gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'i insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı. Saldırılarda, en az 13 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı. Ukrayna ordusu, misilleme olarak Rusya’nın petrol rafinelerini vurdu. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bombardımanın ardından uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Rusya, dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'i insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile hedef aldı.
Gece gökyüzünü aydınlatan ve 9 saatten uzun süren saldırılarda 3'ü çocuk en az 13 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın gönderdiği 598 İHA'dan 563'ünün, 31 füzeden ise 26'sının karşılandığı belirtildi. Açıklamada, 13 bölgenin saldırıların hedefi olduğu ve 26 bölgede enkaz oluştuğu bildirildi.
Ukraynalı yetkililer, arasında çok katlı apartman blokları da dahil yerleşim yerlerinde ve şehrin altyapısında hasar meydana geldiğini aktardı.
Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko saldırıya ilişkin, "Maalesef Rusların saldırıları tipik bir örnek. Farklı yönlerden gelen birleşik saldırılar, sistematik bir şekilde yerleşim yerlerini hedef alıyor" ifadelerini kullandı.
Tkachenko, acil durum ekiplerinin saldırı sonrasında başkentte 20'den fazla bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
UKRAYNA PETROL RAFİNERİLERİNİ VURDU
Ukrayna ordusu da Rusya'nın gece boyunca sürdürdüğü saldırılara misilleme gerçekleştirerek, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Afipsky ve Samara bölgesindeki Kuybyshevskyi petrol rafinerilerini hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az 7 bölge üzerinde Ukrayna'ya ait 102 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.