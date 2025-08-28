Kiev gece boyu alarmdaydı: Rusya İHA ve füzelerle saldırdı! 13 ölü

ZELENSKİY'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıya ilişkin açıklamasında, "Hala enkaz altında kalanlar olabilir. Bu Rus füzeleri ile İHA'ları, haftalar ve aylardır ateşkes ile gerçek diplomasi çağrısında bulunan ülkelere açık bir yanıt oldu. Rusya, anlaşma masası yerine balistikleri tercih ediyor. Savaşı sonlandırmak yerine insanları öldürmeyi tercih ediyor ve bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor. Rusya hala dünyanın bir kısmının çocukların öldürülmesine göz yummasına ve Putin için bahaneler aramasından faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy uluslararası topluma Rusya'nın saldırılarına yönelik tepki gösterme çağrısında bulunarak, "Çin'in gelişmelere tepkisini bekliyoruz. Daha önce savaşın genişletilmemesi ve ateşkes sağlanmasına ilişkin çağrılarda bulunmuşlardı. Macaristan'ın da tepkisini bekliyoruz. Çocukların hayatını kaybetmesi her şeyden daha fazla duygu uyandırmalıdır. Daha önce barış çağrısında bulunan ama şimdi ilkelere bağlı tutumlar sergilemek yerine sessiz kalmayı tercih eden bütün ülkelerin tepkisini ortaya koymasını bekliyoruz" dedi.

Ukraynalı lider, Rusya'ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması çağrısında da bulunarak, "Şimdi, Rusya'nın yaptığı her şey için daha ağır yaptırımlarla hedef alınmasının tam vakti. Bütün sınırlar çoktan aşıldı ve diplomasi için birçok fırsat mahvedildi. Rusya, bu savaşın her günündeki her bir darbesindeki sorumluluğunu hissetmeli" ifadelerini kullandı.