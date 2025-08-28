Video Dünya Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video

Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video

28.08.2025 | 15:12

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda AB binasının 50 metre yakınına 2 füze isabet ettiğini açıkladı. Binada hasar meydana gelirken, AB personelinden yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği şiddetli saldırının yankıları sürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, saldırıda Kiev'de bulunan AB temsilciğinde hasar meydana geldiğini duyurdu. Leyen açıklamasında, "AB ofisimizin de hedef alındığı Kiev'e yönelik saldırıdan dolayı öfkeliyim. Bu, Temmuz ayından bu yana başkente yapılan en ölümcül İHA ve füze saldırısıydı. Ekranda arkamda görebileceğiniz gibi, aynı zamanda misyonumuza da bir saldırıydı. Az önce büyükelçi yardımcımızla görüştüm ve personelimizin hiçbirinin zarar görmemiş olmasından dolayı rahatladım. Saldırı, AB temsilciliğinin çok yakınında gerçekleştirildi. İki füze, 20 saniyede temsilciğin 50 metre yakınına isabet etti. Bu, tehlikede olan şeyin bir başka acı hatırlatıcısı. Kremlin'in Ukrayna'yı terörize etmek, sivilleri, erkekleri, kadınları ve çocukları körü körüne öldürmek ve hatta Avrupa Birliği'ni hedef almak için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.
Saldırganlığı nedeniyle Rusya'ya azami baskıyı sürdürdüklerini vurgulayan Ursula von der Leyen, "Bu, yaptırım rejimimizi sıkılaştırmak anlamına geliyor. Yakında 19. yaptırım paketimizle karşınızda olacağız. Buna paralel olarak Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak için dondurulmuş Rus varlıkları üzerindeki çalışmaları ilerletiyoruz. Komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz Ukrayna'ya güçlü ve sarsılmaz bir destek sağlıyoruz" dedi.

7 AB ÜLKESİNE ZİYARET
Leyen, "Yarın, Rusya ve Belarus ile sınırlarımızı güçlendiren ve koruyan 7 AB ülkesine seyahat edeceğim. AB'nin onlarla tam dayanışmasını ifade etmek ve özellikle ortak savunma aracımız SAFE aracılığıyla güçlü bir Avrupa savunma sanayii inşa etme yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi paylaşmak istiyorum. Son olarak, Ukrayna'daki AB temsilciliğimizde görevli cesur personelimize teşekkür etmek istiyorum. Son derece zor şartlar altında olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Kiev'e bir sonraki seyahatimde bu mesajı kendilerine bizzat ileteceğim" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 03:57
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2025 | 11:11
ABD Başkanı Trump: Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor | Video 02:31
ABD Başkanı Trump: "Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor" | Video 26.08.2025 | 09:01
Trump’ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray’dan açıklama | Video 00:22
Trump'ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray'dan açıklama | Video 26.08.2025 | 09:00
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 00:52
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 25.08.2025 | 12:21
İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
İran’dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 03:34
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 21.08.2025 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY