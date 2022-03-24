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Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:17 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:32

Kiev'de AVM önünde füzeli saldırı! O anlar canlı yayında böyle görüntülendi

Kiev’de AVM önünde füzeli saldırı! O anlar canlı yayında böyle görüntülendi

1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Mariupol'deki durum hakkında nüfusun yaklaşık dörtte birinin (100.000 kişi) hâlâ "insanlık dışı koşullarda" sıkışıp kaldığını söylemişti. Sokak çatışmalarının yaşandığı Başkenti Kiev'de canlı yayında füzeli saldırı gerçekleşti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu  yayın yaptığı sırada gerçekleşen saldırı anbean görüntülendi.

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını doldururken Rus birliklerinin Kiev kuşatması sürüyor. Sokak çatışmalarının da yaşandığı Kiev'de canlı yayında füzeli saldırı geçrekleşti. O anlar saniye saniye görüntülendi...

Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaptığı canlı yayın esnasında bir patlamaya şahit oldu. Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin öldüğünü söylerken bölgeden detayları paylaştı.

BİNALARIN ARKASINA FÜZE DÜŞTÜ

Çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Muhtemelen bölgeye bir roket atıldı. Binaların arkasına bir roket düştü. Alışveriş merkezinin olduğu yere bir füze düştü.

ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Kısa süre önce burası bir kez daha hedef alındı. Burası artık bir araç mezarlığına ve metal yığınına döndü. Hasar tespit çalışmaları da bölgede devam ediyor.

CAMLAR AHŞAPLARLA KAPATILIYOR

Ukrayna, Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etmişti. Evlerde ya yeniden camlar takılıyor ya da ahşaplarla kapatılıyor. 2 milyona yakın insan burada sığınacak yer arıyor. İnsanlar geliyor ahşaplarla camlarını kapatıyor.

ÇOK SAYIDA SİVİL ZARAR GÖRDÜ

"Yayın yaptığımız yerin 100 metre uzağından bir patlama oldu" diyen Kavasoğlu "Çok sayıda araç ve sivil zarar gördü. Burası güvende değil demiştik ve 1 dakika önce büyük bir patlama oldu." ifadelerini kullandı.

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Kiev'de AVM önünde füzeli saldırı! O anlar canlı yayında böyle görüntülendi
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