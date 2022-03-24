Kiev’de AVM önünde füzeli saldırı! O anlar canlı yayında böyle görüntülendi

ÇOK SAYIDA SİVİL ZARAR GÖRDÜ

"Yayın yaptığımız yerin 100 metre uzağından bir patlama oldu" diyen Kavasoğlu "Çok sayıda araç ve sivil zarar gördü. Burası güvende değil demiştik ve 1 dakika önce büyük bir patlama oldu." ifadelerini kullandı.