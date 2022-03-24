Kiev’de AVM önünde füzeli saldırı! O anlar canlı yayında böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını doldururken Rus birliklerinin Kiev kuşatması sürüyor. Sokak çatışmalarının da yaşandığı Kiev'de canlı yayında füzeli saldırı geçrekleşti. O anlar saniye saniye görüntülendi...
Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaptığı canlı yayın esnasında bir patlamaya şahit oldu. Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin öldüğünü söylerken bölgeden detayları paylaştı.
BİNALARIN ARKASINA FÜZE DÜŞTÜ
Çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Muhtemelen bölgeye bir roket atıldı. Binaların arkasına bir roket düştü. Alışveriş merkezinin olduğu yere bir füze düştü.
CAMLAR AHŞAPLARLA KAPATILIYOR
Ukrayna, Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etmişti. Evlerde ya yeniden camlar takılıyor ya da ahşaplarla kapatılıyor. 2 milyona yakın insan burada sığınacak yer arıyor. İnsanlar geliyor ahşaplarla camlarını kapatıyor.
ÇOK SAYIDA SİVİL ZARAR GÖRDÜ
"Yayın yaptığımız yerin 100 metre uzağından bir patlama oldu" diyen Kavasoğlu "Çok sayıda araç ve sivil zarar gördü. Burası güvende değil demiştik ve 1 dakika önce büyük bir patlama oldu." ifadelerini kullandı.