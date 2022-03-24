Video Dünya Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video
Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video

Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video

24.03.2022 | 14:18

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A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt Ukrayna'nın başkenti Kiev'den son durumu aktarırken Rusya'nın füzeli saldırısına şahit oldu. O anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.

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