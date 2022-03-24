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Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video 24.03.2022 | 14:18
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Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 23.03.2022 | 16:05
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ABD'de tecavüz girişimi dehşeti! Sapığa müdahale kamerada... 23.03.2022 | 11:49
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Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video 23.03.2022 | 08:44
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Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 23.03.2022 | 08:44
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Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" | Video 22.03.2022 | 15:27
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt Ukrayna'nın başkenti Kiev'den son durumu aktarırken Rusya'nın füzeli saldırısına şahit oldu. O anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.