Kilit ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle birlikte küresel krizlerin çözülmesi noktasında Türkiye yine kilit ülke konumuna geldi. Uzmanlar yeni dönemde özellikle Ankara- Washington hattına dikkat çekiyor. Voice of America'ya konuşan ABD'li uzmanlar, telefon görüşmesini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la daha iyi bir ilişki kurmak istediğinin işareti" olarak yorumladı.Diğer taraftan Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ile ilişkisi Avrupa için umut oluyor. Almanya'daki CDU milletvekili Armin Laschet, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda anahtar ülke olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Bugün ise Türkiye dahil 47 Avrupa ülkesinin liderleri ile AB üyeleri Moldova'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılacak.Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyi sürdürüyor. Şimdiye kadar 100'e yakın ülke ve kurumdan işbirliği mesajı gelmişti. Dün de Gambiya, Liberya, Güney Sudan, Eritre, Malezya, Libya, Cibuti, Uganda liderlerinin yanı sıra Arap Birliği ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden tebrik yayınlandı.