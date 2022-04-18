Kinder felaketi bitmiyor! Acılı anne oğlunun yaşadıklarını anlattı: Tuvalete bile gidemedi, bez bağlamak zorunda kaldım

BİR ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞMUŞ

Üç yaşındaki çocuğun testlerinde salmonella bakterinin bulunduğu iddia ediliyor. Daily Mail ise bir Ferrero yetkilisinin yaşananlardan dolayı, "Kasey Cooke'un oğlundan haber aldığımız için çok üzgünüz. Şu anda samimi düşüncelerimiz o ve ailesi ile birlikte" demiş.