Geçtiğimiz hafta Kinder çikolatasında tespit edilen Salmonella bakterisinin yıkıcı yankıları devam ediyor. Sürpriz yumurtanın en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki minik Brooklyn-Mai oldu. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.

BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR

Çikolatayı yedikten sonra ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandı. Küçük kızının mide zehirlenmesi geçirdiğini düşünen anne, bir süre sonra Brooklyn-Mai'nin durumunun ciddiyetini kavradı.

Kinder yumurtasını yedikten bir süre sonra cansızlaşan Brooklyn-Mai, tam 21 saat boyunca uyanmadı. Ertesi gün gözlerini açan küçük kız, oldukça halsizdi. Bir süre sonra kızının oyun oynamak ya da yemek yemek gibi sıradan faaliyetlerde bulunurken bile uyuyakaldığını gören anne, hastaneye koştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İlk başta doktorlar bunun, sıradan bir mide zehirlenmesi ya da viral enfeksiyon olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, Kinder'de bulunan Salmonella bakterisi nedeniyle komalık olmuştu. "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiydi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek yüreğimi parçaladı" ifadelerini kullanan anne Charlotte, günler boyu kızının başından ayrılmadı.

Birkaç gün sonra durumunun iyiye gitmesiyle anne, yaşadıkları zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaşarak ebeveynleri Kinder yumurtasına karşı uyardı.