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Giriş Tarihi: 11.4.2022 16:48 Son Güncelleme: 13.4.2022 11:00

Kinder sürpriz çikolatası küçük kızı komaya soktu!

Kinder sürpriz çikolatası küçük kızı komaya soktu!
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İngiltere'de geçtiğimiz hafta Kinder ürünlerinde Salmonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine ürünlerin pek çok ülkede üretimi durdurulmuştu. Öte yandan Kinder sürpriz nedeniyle geçtiğimiz günlerde komalık olan küçük kız, ürünlerdeki tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. Kızının çikolatayı yedikten sonra adeta canının çekildiğini söyleyen annenin sözleri, ebeveynler arasında da korku yarattı.

Geçtiğimiz hafta Kinder çikolatasında tespit edilen Salmonella bakterisinin yıkıcı yankıları devam ediyor. Sürpriz yumurtanın en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki minik Brooklyn-Mai oldu. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.

BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR

Çikolatayı yedikten sonra ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandı. Küçük kızının mide zehirlenmesi geçirdiğini düşünen anne, bir süre sonra Brooklyn-Mai'nin durumunun ciddiyetini kavradı.

Kinder yumurtasını yedikten bir süre sonra cansızlaşan Brooklyn-Mai, tam 21 saat boyunca uyanmadı. Ertesi gün gözlerini açan küçük kız, oldukça halsizdi. Bir süre sonra kızının oyun oynamak ya da yemek yemek gibi sıradan faaliyetlerde bulunurken bile uyuyakaldığını gören anne, hastaneye koştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İlk başta doktorlar bunun, sıradan bir mide zehirlenmesi ya da viral enfeksiyon olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, Kinder'de bulunan Salmonella bakterisi nedeniyle komalık olmuştu. "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiydi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek yüreğimi parçaladı" ifadelerini kullanan anne Charlotte, günler boyu kızının başından ayrılmadı.

Birkaç gün sonra durumunun iyiye gitmesiyle anne, yaşadıkları zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaşarak ebeveynleri Kinder yumurtasına karşı uyardı.

FABRİKALAR KAPATILDI

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı. Söz konusu ürünlerde Salmonella'nın tespit edilmesi üzerine Belçika'da Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durdurulmuştu. Belçika makamları, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Salmonella vakası dalgasının arkasından Kinder çikolata fabrikasının kapatılmasını emretmişti.

63 ÇOCUĞA BULAŞMIŞTI

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

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Kinder sürpriz çikolatası küçük kızı komaya soktu!
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