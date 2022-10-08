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Giriş Tarihi: 8.10.2022 22:22 Son Güncelleme: 8.10.2022 22:22

Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi

Kırım Kerç Köprüsü’nde patlama! Putin’den ilk hamle geldi

Gelen bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bugün şoke eden bir olay gerçekleşti. Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde sabah saatlerinde patlama yaşandı.

İLK RESMİ ADIM GELDİ!

Rusya'dan önlemleri artırmaya yönelik ilk resmi adım geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Köprüsü'nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzaladı.

"ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ SAĞLAYAN TESİSLERDE ÖNLEMLERİ ARTIRIN"

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğal gaz boru hattını korumaya yönelik önlemler artırılmasına yönelik kararname imzaladı." denildi.

Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin artırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

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Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
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