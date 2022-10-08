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Giriş Tarihi: 8.10.2022 09:03

SON DAKİKA | Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama

SON DAKİKA | Kırım Kerç Köprüsü’nde patlama

Son dakika haberi... KırımRusya'ya bağlayan Kerç köprüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Rusya'nın devlete bağlı RIA haber ajansı, Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankerinin patlayarak yanmaya başladığını bildirdi. Köprü Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhak ettiği süreçte büyük stratejik önem taşımıştı.

Rusya'nın RIA devlet Haber ajansının bildirdiğine göre, bu sabah erken saatlerde Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankı yanarken, Ukrayna medyası da köprüde bir patlama olduğunu bildirdi.

erel yetkililere dayandırılan haberlerde "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt tankı yanıyor" denirken nakliye kemerlerinde hasar olmadığı bildirildi.

Köprüde Trafik durduruldu.

Ukrayna medyası, köprüde sabah saat 06.00 sıralarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA | Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
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