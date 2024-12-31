Kirli işbirliğini gizlemiyorlar

İsrail, terör örgütü YPG ile arasındaki kirli işbirliklerini artık gizlemiyor. Times of Israel gazetesine göre terör örgütü YGP'nin sözde yöneticileri bir iletişim kanalı kurmak üzere İsrail ile temasa geçti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Suriye'de çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'yi desteklemenin önemini vurguladı. Londra merkezli Şark'ül Avsat sitesindeki haberde ise "İsrail 1960'lardan bu yana Kürtlerle gizli askeri, istihbarat ve ticari bağlarını sürdürüyor ve etnik azınlığı ortak düşmanlarıyla arasında bir tampon olarak görüyor" denildi. MÜNBİÇ'E SALDIRIYORLAR

Öte yandan Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü. PKK/YPG'li teröristlerin, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırıları sürüyor.



ONURLU DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Mahmud Zeyn "Türkiye'nin bize çok desteği oldu, çok teşekkür ederim. Hiç unutmayacağız" dedi.



TÜRK STK'LAR DEVREDE

Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana ülkedeki ihtiyaç sahiplerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kilis'ten 90 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.