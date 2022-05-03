Kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş endişesi artıyor

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Söz konusu uçak, nükleer saldırı durumunda Kremlin'deki görevi yönetme imkanına sahip. Aynı zamanda havada yakıt ikmali de yapabiliyor. Uçağın o tarafında uydu iletişimi için büyük bir kano, arkasında ise büyük antenler var.