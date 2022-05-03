Kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş endişesi artıyor

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın nükleer savaş başlatacağı iddiaları devam ederken, Rusya2nın 'kıyamet' uçağı olarak bilinen uçağının Moskova semalarında uçtuğu ifade edildi.
NÜKLEER SALDIRI İDDİALARI
Daily Mail'de yer alan videoda, kıyamet uçağı Ilyuhsin ıl-80'in şehrinde kenarında daire çizdiği görülüyor. Bu durum nükleer saldırı iddialarını da da güçlendirdi.
"TÖREN İÇİN ÇIKARILDI"
Ancak Rusya ise uçağın Zafer Günü geçit töreninde alçak bir uçuş sergileyeceği ve gösteri için provalara katılacağını söyledi.