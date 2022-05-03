Nükleer savaş kapıda mı? Putin'in "Kıyamet uçağı" Rusya semalarında | Video

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya lideri Putin'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Putin'in 3. Dünya Savaşı başlatma ihtimaline kısmen yeşil ışık yakması üzerine nükleer savaş iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler devam ederken, Rusya'nın nükleer savaşı komuta etmek için kullandığı 'kıyamet' uçağının Moskova dolaylarında olması endişe yarattı. 2010'daki bir geçit töreninden beri görülmeyen uçakla ilgili Rusya'dan farklı bir açıklama geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya lideri Putin'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Putin'in 3. Dünya Savaşı başlatma ihtimaline kısmen yeşil ışık yakması üzerine nükleer savaş iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler devam ederken, Rusya'nın nükleer savaşı komuta etmek için kullandığı 'kıyamet' uçağının Moskova dolaylarında olması endişe yarattı. 2010'daki bir geçit töreninden beri görülmeyen uçakla ilgili Rusya'dan farklı bir açıklama geldi.