Kızıldeniz’de gerilim bitmiyor! ABD, Husilerin 3 gemisavar füzesini vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün saat 18.45 sıralarında Husilere ait fırlatılmaya hazırlanan 3 gemisavar füzesine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "ABD güçleri, füzelerin Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde olduğunu tespit etti ve bunların bölgedeki ticari gemiler ile ABD donanmasına yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. ABD güçleri daha sonra meşru müdafaa amacıyla füzeleri vurarak imha etti" ifadeleri kullanıldı.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı.

Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, ticari gemilere füze ve dron saldırıları düzenlemiş, çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmuştu. Washington yönetimi de Aralık ayında Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu. ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere 12 Ocak'ta havadan ve denizden saldırılar gerçekleştirmişti. ABD 13 Ocak'ta ise tek başına Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisini vurmuş, 16 Ocak'ta Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesini imha etmiş, 17 Ocak'ta ise yine Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlenmek üzere konuşlandırılmış 14 füzeyi vurmuştu. Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD, önceki gün Husileri yeniden terör örgütü listesine aldığını duyurmuştu.

ABD Başkan Joe Biden perşembe günü yaptığı açıklamada, Husilerin gemilere saldırılarını durduramadıklarını, ancak ABD'nin hava saldırılarının devam edeceğini ifade etmişti.

Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu