Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu’nun planını biliyor! İşte Orta Doğu’daki gerilimin perde arkası

"NETANYAHU İRAN'I KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR"

ABD'nin savaşı yaymak istemediğini ancak Netanyahu'nun tam tersi için uğraştığını dile getiren Coşkun Başbuğ, "Dolayısıyla iki ülke nüfuz ettiği coğrafyalarda bir etki üretmenin derdindeler. Netanyahu burada Suriye, Irak ve Lübnan'daki kripto yapıları devreye alarak İran'ı kışkırtmaya çalışıyor. Bu saldırılara karşılık verilmesini bekliyor. Buradan bir çatışma ortamı çıkarmak istiyor.