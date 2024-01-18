Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
12:14
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu'nun planını biliyor! İşte Orta Doğu'daki gerilimin perde arkası
İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları, ABD ve İngiliz savaş gemilerinin Yemen'de Husilere ait hedefleri vurması ve İran'ın Irak ile Suriye'den sonra Pakistan'ı hedef alması Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından savaşın yayılması ihtimali tüm dünyayı bir hayli endişelendiriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgedeki son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye, Irak ve Lübnan'daki kripto yapıları devreye alarak İran'ı kışkırtmaya çalıştığını belirten Coşkun Başbuğ, "ABD İsrail'in bu planını biliyor. Bu yüzden Netanyahu'nun bu planını bildiği için bölgesel savaşı engellemek gibi bir irade ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.