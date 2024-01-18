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Haberler Galeri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu'nun planını biliyor! İşte Orta Doğu'daki gerilimin perde arkası
Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:14

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu'nun planını biliyor! İşte Orta Doğu'daki gerilimin perde arkası

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları, ABD ve İngiliz savaş gemilerinin Yemen'de Husilere ait hedefleri vurması ve İran'ın Irak ile Suriye'den sonra Pakistan'ı hedef alması Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından savaşın yayılması ihtimali tüm dünyayı bir hayli endişelendiriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgedeki son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye, Irak ve Lübnan'daki kripto yapıları devreye alarak İran'ı kışkırtmaya çalıştığını belirten Coşkun Başbuğ, "ABD İsrail'in bu planını biliyor. Bu yüzden Netanyahu'nun bu planını bildiği için bölgesel savaşı engellemek gibi bir irade ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Ülkü
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu’nun planını biliyor! İşte Orta Doğu’daki gerilimin perde arkası

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler tüm dünyayı endişelendiriyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılar düzenliyor. Kadın ve çocuk ayırt etmeden binlerce masum ve savunmasız sivilin katledildiği saldırılarda tüm dünya üç maymunu oynarken, bölgedeki güç savaşları nedeniyle tansiyon iyice yükseldi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu’nun planını biliyor! İşte Orta Doğu’daki gerilimin perde arkası

ABD VE İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI YEMEN'İ VURDU

İsrail'in saldırılarının ardından bölgede başlayan kriz; Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de Husilere ait hedefleri vurması ve İran'ın Irak ile Suriye'den sonra Pakistan'ı hedef alması sonrası patlak verdi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, geçtiğimiz günlerde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Amerikalı yetkililer ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını açıkladı.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu’nun planını biliyor! İşte Orta Doğu’daki gerilimin perde arkası

İRAN, SURİYE VE IRAK'IN ARDINDAN PAKİSTAN'I DA VURDU

Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer hamle ise İran'ın saldırıları oldu. Irak ve Suriye'nin ardından İran, Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Pakistan İran'ın saldırılarına bu sabah saatlerinde karşılık verdi. İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedefleri" hedef alındı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu’nun planını biliyor! İşte Orta Doğu’daki gerilimin perde arkası

İran'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 3'ü kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade edildi.

Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından savaşın yayılması ihtimali tüm dünyayı bir hayli endişelendiriyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgedeki son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD Netanyahu’nun planını biliyor! İşte Orta Doğu’daki gerilimin perde arkası

"NETANYAHU İRAN'I KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR"

ABD'nin savaşı yaymak istemediğini ancak Netanyahu'nun tam tersi için uğraştığını dile getiren Coşkun Başbuğ, "Dolayısıyla iki ülke nüfuz ettiği coğrafyalarda bir etki üretmenin derdindeler. Netanyahu burada Suriye, Irak ve Lübnan'daki kripto yapıları devreye alarak İran'ı kışkırtmaya çalışıyor. Bu saldırılara karşılık verilmesini bekliyor. Buradan bir çatışma ortamı çıkarmak istiyor.

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