KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM’ye sert Pile çıkışı: 25 yıldır oyalıyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması gayesinde olduklarını belirterek, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile'ye yönelik yol yapımı çalışmalarında BM Barış Gücü askerleriyle yaşanan gerginliği değerlendiren Tatar, şunları kaydetti: "Rumların gayesi,Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması. Amaç ve gayeleri Pile'deki Türklere yaşamı zorlaştırarak onları Lefkoşa'ya, Gazimağusa'ya göç ettirmek. Pile'deki Türklere devletin onları unuttuğu izlenimi vermek. Pile'yi Türklerden arındırmak. Baktığımızda Pile'den Rum yönetimi kontrolündeki Larnaka'ya ara bölgeden yollar geçmiş. Ara bölgede inşaat faaliyetleri yapılarak üniversite kurulmuş. Bunlar nasıl oluyor? O tarafa gelince bir şey yok ama bize gelince böyle bir tavır!"Tatar, Pile'yi KKTC'nin Beyarmudu kasabasına bağlayan mevcut yoldan ulaşımın, normalde 10 dakika sürdüğünü ancak gümrük işlemleri ve yoğunluktan dolayı bu sürenin 1 saate çıktığını vurgulayarak, Pile'den KKTC'ye gelmek isteyen acil hastaların dahi gümrük kapısında zaman kaybettiklerini ve bu nedenle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin uygulamaya geçirildiğini kaydetti. Tatar, Pile'de yaşayan Kıbrıs Türklerinden "Bizi unuttunuz" şeklinde devamlı serzeniş aldıklarını aktararak, "Bu yolun yapımı ve kendi vatandaşlarımıza hizmet götürebilmek için 25 yıl diplomatik yollardan mücadele verdik. BM 25 yıldır bizi oyaladı. 'Yok New York'a, yok İngilizlere soracağız' bahaneleri ile beklettiler. Bizleri oyalayarak işi uyutma yoluna gittiler. Bizlerin unutacağını zannettiler" diye konuştu. Yiğitler'den Pile'ye yol yapımını eninde sonunda tamamlayacaklarına dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sorunun diplomatik yollardan çözülmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.