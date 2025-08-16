KKTC ziyaretini hazmedemediler! İngiliz elçi baskılara dayanamayıp istifa etti
İngiltere’nin Türkiye ticaret elçisi Afzal Khan’ın KKTC ziyareti, Rumları çileden çıkardı. Ziyareti hazmedemeyen İngiltere ve GKRY’nin, Khan’a yoğun baskı uygulamasıyla elçi görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
İşçi Partisi Milletvekili ve İngiltere'nin Türkiye ticaret elçisi Afzal Khan, geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirmişti.
ZİYARETİNDEN RAHATSIZ OLDULAR
Ziyaret sonrası İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Dame Priti Patel, Khan'ın istifasını talep etmişti. Gölge dışişleri bakan yardımcısı Wendy Morton da Avrupa Bakanı Stephen Doughty'ye bir mektup yazarak Khan'ın ziyaretiyle ilgili "derin endişelerini" dile getirmişti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Khan'ın kendi daveti üzerine ülkeye geldiğini açıkladı. Bir gazetede yayımlanan bir video, Khan'ın Tatar'ın ofisinde fotoğraf çektirdiğini gösterdi. Khan, ayrıca KKTC'deki bir üniversiteden fahri doktora unvanı aldı.
ELÇİYİ BASKI ALTINA ALDILAR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Khan'ın davranışını "kabul edilemez" bulduğunu belirterek "gerekli girişimlerin yapıldığını" açıkladı.
İngiltere hükümeti sözcüsü de Khan'ın davranışlarının "tüm İngiliz hükümetlerinin yerleşmiş pozisyonu ile tamamen çeliştiğini" bildirdi.
GÖREVİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI
Khan baskıların ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
Sözcü istifanın ardından, "Khan, Türkiye Cumhuriyeti ticaret elçisi görevinden ayrılmıştır" açıklamasında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bu hafta yaptığı açıklamada, Khan'ın ziyaretinin "kişisel kapasitede gerçekleştirildiğini" belirterek, "Birleşik Krallık hükümetinin 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' konusundaki uzun süredir devam eden pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etti.
SIRADAN BİR ZİYARETİ BİLE ÇEKEMEDİLER
İngiltere'de yaşayan 30 binden fazla Kıbrıslı Rum'u temsil eden Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu Başkanı, Sky News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Afzal Khan'ın Türkiye'ye ticaret elçisi görevinden istifasını memnuniyetle karşılıyoruz. İşgal altındaki Kuzey Kıbrıs'a yaptığı son derece uygunsuz ve kabul edilemez ziyaretinin ardından, görevi artık sürdürülemez hale gelmişti.
Gölge dışişleri bakan yardımcısı Wendy Morton da istifayı memnuniyetle karşıladı, ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Khan'ı daha önce görevden alması gerektiğini belirtti.