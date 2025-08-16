KKTC ziyaretini hazmedemediler! İngiliz elçi baskılara dayanamayıp istifa etti

"KİŞİSEL BİR SEYAHATTİ" Khan, BBC'ye yaptığı açıklamada seyahatin masraflarını kendisinin karşıladığını, yeğenini ziyaret ettiğini ve ayrıca bir akademik kurumdan fahri doktora aldığını söyledi. Afzal Khan, Starmer'a yazdığı ve Sky News ile paylaşılan mektubunda ise "Bu ülke için en iyi ticaret anlaşmalarını sağlamak adına hükümetin yürüttüğü yoğun çalışmaların önüne geçmemek için şu anda görevi bırakmanın en doğru karar olduğunu düşündüğünü" belirtti. Bununla birlikte ziyaretini "parlamentonun tatilde olduğu dönemde tamamen kişisel bir kapasitede" gerçekleştirdiğini ve "ticaret elçisi olarak görevinden bağımsız" olduğunu vurguladı.

"İLKEL VE TAHAKKÜMCÜ RUM ZİHNİYETİNİN YENİ BİR YANSIMASIDIR" Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Birleşik Krallık Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan'ın istifaya zorlanması ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birleşik Krallık Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan'ın davetim üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesinin ardından maruz bırakıldığı baskılar, ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Seçilmiş bir milletvekilinin sırf Kıbrıs Türk halkıyla temas kurduğu için Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması, demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes açısından ibretliktir. Rum liderliği yıllardır gasp ettiği statüsünü kullanarak Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole etmeye, sesimizi kısmaya çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada, bir milletvekilinin KKTC'yi ziyaret etmesi dahi hedef haline getiriliyorsa, alınması gereken mesaj Rum liderliğinin 1963 zihniyetinin hiç değişmeden devam ettiği olmalıdır. Karşımızdaki zihniyet budur ve Kıbrıs sorununu Halkımızın geleceğini Rum'a teslim ederek çözmeyi düşünenler de durumun vahametini hala idrak edememenin acizliği içerisindedirler.