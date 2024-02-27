Komşu ile normalleşmeye Dendias gölgesi! Yunan bakandan sürece zarar veren söylemler silsilesi

TÜRKİYE İLE REKABET



14 Ocak'ta yaptığı açıklamada: 'Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez.' dedi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi referans alarak, ülkesinin tarihinde görülmemiş bir güçle donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olması ve İnsansız Hava Araçları (İHA) üretme konusunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

EGE'DE ASKERİ UÇUŞA KATILDI



19 Şubat'taki sosyal medya paylaşımında "Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 Viper askeri uçağının Ege Denizi'nin güneydoğu ve orta kesimi üzerinde yaptığı uçuşa katıldığını açıkladı.

İYİ İLİŞKİLERDEN "ENDİŞE"



Dendias 21 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerden dolayı endişeli olduğunu söyledi. Dendias, "Her iki ülke de pozitif atmosfer yaratıp Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim" dedi. Yunan bakan, "Türkiye'nin son dönemde tonunu düşürmesine rağmen halen pozisyonlarında bir değişiklik yok. Türkiye tonunu düşürdü ama pozisyonunu uzaktan bile olsa değiştirmedi. Buradan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Önümüzdeki on yılı planlarken hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız" ifadesini kullandı.

EGEMENLİK HAKKINA "MEYDAN OKUMA" DEDİ



21 Şubat 2024'te Makis Provatas ile Podcast toplantıları programında yapılan söyleşide; "Lozan ve diğer antlaşmalar Türkler tarafından da rahatlıkla okunabilir.Bildiğimiz gibi Türkler de üç milin ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla, adaların kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge hakkına sahip olmadığı yönündeki kesinlikle yanlış olan ilk savunma hattına ikinci bir savunma hattı oluşturmak için bir ada meselesi yaratmaya çalışıyorlar. Başka bir deyişle, ikinci bir meydan okuma yaratıyorlar. Bu ikinci meydan okuma kabul edilemez" dedi.