Komşu’da F-16 sendromu

Türkiye'deki çifte depremlerin ardından her ne kadar Ankara - Atina hattında olumlu rüzgâr esse de ABD'nin verdiği F-16 kararı komşuda panik havasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi. Ege Denizi'nde Adalar'ı yasa dışı silahlandırmaya ara vermeyen Yunan yönetimi, geçtiğimiz yıldan bu yana söz konusu satışa engel olmak için büyük bir çaba içindeydi. ABD'nin satış kararının ardından Yunan basını bu gelişmeyi manşete taşıdı.Kathimerini gazetesi, "Tahminen 259 milyon dolar değerinde olan bu anlaşma, Türkiye'ye yıllardır yapılan ilk askeri teçhizat satışı olma özelliğini taşıyor" mesajını manşete taşıdı. Gazete, Türkiye'nin elinin güçlendiği vurgusunda bulundu.Naftemporiki gazetesi bu gelişmenin "Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştireceğine" yer verdi.Ingr, satış onayının Biden yönetiminin "Türkiye'ye armağanı" olduğunu yazdı.YunanıstanTürkiye'nin ABD ve AB ülkelerindeki turizm kampanyalarında kullandığı "TurkAegean" ticari markasının patentini almasını engellemeye çalışıyor. Euronews'ün haberine göre Atina yönetmi bu konuda hukuk firması Steptoe & Johnson ile anlaştı. Türkiye'nin turizm kampanyasına ait resmi internet sitesinde kullanılan TurkAegean sloganı, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından daha önce tescil edilmişti.Yunan basını geçtiğimiz günlerde de yerli uydu İMECE'yi manşetlerine taşımıştı. Flash.gr 'Türkiye ilk casus uydusunu fırlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken haberde İMECE'nin uçuş bilgisayarından, haberleşme ve optik sistemine kadar tüm kilit sistemlerinin Türkiye'de tasarlandığı bilgisine yer verildi. 'Türkiye ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu fırlattı' diyen Kathimerini, İMECE'nin savunma amaçları ile de kullanılabileceğinin altını çizmişti.