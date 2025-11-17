Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde maden faciası: 32 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kalando bölgesinde bir bakır madeninde dün meydana gelen çökme can kaybına yol açtı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: 32 ölü | Video

Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, olayda 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve göçük altında daha fazla kişinin kalmış olması ihtimaline karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Mayonde göçmenin, madencilerin su basmış hendeği aşmak için inşa edilen geçici bir köprüden aceleyle geçtikleri sırada meydana geldiğini aktarırken, "Şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle tesise giriş resmi olarak yasaklanmıştı, ancak kaçak madenciler bölgeye zorla girdi" dedi.