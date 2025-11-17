Video Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: 32 ölü | Video
17.11.2025 | 08:58

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki bir bakır madeninde meydana gelen göçük sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kalando bölgesinde bir bakır madeninde dün meydana gelen çökme can kaybına yol açtı. Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, olayda 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve göçük altında daha fazla kişinin kalmış olması ihtimaline karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Mayonde göçmenin, madencilerin su basmış hendeği aşmak için inşa edilen geçici bir köprüden aceleyle geçtikleri sırada meydana geldiğini aktarırken, "Şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle tesise giriş resmi olarak yasaklanmıştı, ancak kaçak madenciler bölgeye zorla girdi" dedi.

Küçük Ölçekli Madenciliğe Destek ve Rehberlik Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, olayın bölgedeki askeri personelin havaya ateş açması sonucu yaşanan panik nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Açıklamada, maden bölgesinde izdiham yaşandığı ve madencilerin birbirini ezerek yaralanma ve can kaybına neden olduğu belirtildi.

İnsan Hakları Savunma İnisiyatifi, ölümlerde askerlerin bir rol oynayıp oynamadığına ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

