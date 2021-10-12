Korkunç olay! Hindistan’da Müslüman aileye kalabalık bir grup tarafından saldırı!

"KORKUNÇ SONUÇLARLA KARŞILAŞACAKSINIZ" TEHDİTİ

Aile üyesi Shahrukh Geyasuddin, saldırganların babasına defalarca vurduğunu ve araya girmeye çalışan amcasını da darbettikten sonra "Evi boşaltmalarını söylediklerini ve eğer terk etmezlerse korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacakları" konusunda tehdit edildiklerini aktardı.

Baba Farukh Geyasuddin, saldırganların aşırı milliyetçi "Hindutva grubu" ve Bharatiya Janata partisi üyeleri olduğunu iddia etti.